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Osmanlı'ya at yetiştiren Haralar Bölgesi, cazibe merkezi olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Osmanlı döneminde padişahlara ve orduya at yetiştirmek üzere kurulan haralar, hazırlanan projeyle ata sporlarının ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Osmanlı döneminde padişahlara ve orduya at yetiştirmek üzere kurulan haralar, hazırlanan projeyle ata sporlarının ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek. Vali Salih Ayhan, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. Danişment Gazi Mahallesi, Sivas- Ankara yolu üzerinde yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olan Tarihi Haralar Bölgesi'nin Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan 2'nci Abdülhamid'e de at gönderilen haralarla ilgili projenin detayları değerlendirme toplantısında görüşüldü. İl Özel İdaresi Encümen Salonunda, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu personeli, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı. Tarihi haralarla ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, fizibilite anlamında ciddi mesafe katedildiğini ifade eden Ayhan, artık somut adımlar atılma zamanının geldiğini, ilk etapta alanda bulunan 11 tarihi eserin restorasyon projelerinin hazırlanıp kurul onayının alındığını belirtti. Binaların restorasyon ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, onarımların tamamlanarak yapıların ziyarete açılacağını dile getirdi. Haralar bölgesinde Sivas'ın tüm dokularını yansıtacak güzel bir mekân oluşturmak istediklerini ifade eden Ayhan, "Ankara ve Nuri Demirağ Havalimanı güzergâhı olması nedeniyle ilimizin her dokusu bu bölgede yansıtılacak. Tarihi mekânlar 'Minia Sivas' ile canlandırılacak. Geleneksel ata sporlarının yapılacağı ve yöresel ürünlerin satılacağı bir mekân oluşturacağız. İlçelerimiz ve köylerimizden getirilecek olan organik ürünler burada teşhir edilecek ve pazar sorunu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu. 2019- 2020 YILLARI ARASINDA TAMAMLANACAK Vali Salih Ayhan, Tarihi Haralar Bölgesi projesinin 2019- 2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getirerek, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz- kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekân olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu; çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz" dedi. İLK ADIM ANITI DÜZENLENECEK Diğer yandan, bölgede bulunan 'İlk Adım Anıtı' da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını Kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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