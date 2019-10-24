OSMEK kursiyerleri hünerlerini sergiledi

OSMEK Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi resim öğretmeni Sahra Rükşen ve kursiyerlerin hazırladığı resim sergisi, Ördekli Kültür Merkezi’nde açıldı.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) resim branşında eğitim alan kursiyerler eserlerini görücüye çıkardı. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’nde görevli resim öğretmeni Sahra Rükşen’in eğitmenliğinde Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’ndeki OSMEK kurslarına katılan kursiyerler hünerlerini sergiledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da gezdiği karma sergide, kara kalem, kuru boya, toz pastel ve yağlı boya tekniği ile yapılan resimlerden oluşan 70 eser yer aldı. Resim öğretmeni Sahra Rükşen’den sergi hakkında bilgi alan Başkan Dündar, tek tek incelediği resimleri çok beğendiğini söyledi. Kursiyerler de kendilerine bu fırsatı verdiği için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

