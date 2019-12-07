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OSMEK sessiz dünyaya kapı açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan işaret dili kursundan faydalanan kursiyerler, sessiz dünyanın sesi oluyorlar.Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak açtığı OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan işaret dili kursundan faydalanan kursiyerler, sessiz dünyanın sesi oluyorlar.
Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak açtığı OSMEK kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyecilikteki öncülüğünü sürdüren OSMEK, açtığı işaret dili kursuyla öğrencilere alfabe, duygular, zamanlar, isimler, trafik, meslekler, spor, coğrafi terimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeleri öğretiyor. Ördekli, Soğanlı ve Emek Kültür Merkezlerinde eğitim alan kursiyerler empati kurarak günlük hayatta büyük zorluklar yaşayan işitme engelli vatandaşları anlamanın, onlara yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kursiyerlerin yeni bir beceri kazandıklarına dikkat çeken kurs hocası Hülya Kurul, “Toplam 120 saat modüllük eğitimimizde işitme engellilerle iletişime geçebilmeyi ve onları anlamayı hedefliyoruz. Derslerimizi Milli Eğitim Bakanlığı ile İşitme Engelliler Federasyonu’nun hazırladığı kılavuzla yapıyoruz. Sadece Bursa’da 3 bine yakın işitme engelli vatandaş olduğu tahmin ediliyor. Onları yok sayamayız. İşitme engelliler hayatın her alanında var. Onlarla bir şeyler paylaşmak çok özel ve güzel bir duygu” dedi.
İşaret dili eğitiminin okullarda seçmeli ders olarak verilmesi gerektiğini vurgulayan Kurul, “Kursumuza olan talep bizleri oldukça sevindiriyor. Eğitimlerin giderek artmasını diliyorum. Çünkü vatandaşlarımız bu eğitimlerle duyarlılık kazanıyor. Kursiyerlerimiz, artık birçok ortamda kendilerini ifade edemeyen işitme engellilere yardımcı oluyor. Onların hayatlarına dokunuyor. Herkesi kursumuza davet ediyorum. Bizlere böyle bir fırsat verdiği için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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