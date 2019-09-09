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OSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:21 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Meslek Edinme Kursları’na (OSMEK) kayıtlar başladı.Toplam 17 hizmet noktasında ücretsiz kurslar açan OSMEK, kış döneminde İngilizce, Arapça, autocad, web tasarım, dış ticaret, muhasebe, el sanatları, sağlıklı beslenme, diksiyon, ney gibi 74 farklı branşta hizmet verecek.

OSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Meslek Edinme Kursları’na (OSMEK) kayıtlar başladı.
Toplam 17 hizmet noktasında ücretsiz kurslar açan OSMEK, kış döneminde İngilizce, Arapça, autocad, web tasarım, dış ticaret, muhasebe, el sanatları, sağlıklı beslenme, diksiyon, ney gibi 74 farklı branşta hizmet verecek. Vatandaşlara, hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak maksadıyla düzenlenen kurslar Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi, Soğanlı, Ördekli, Emek, Seyyid Usül, Demirtaş ve Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Sakarya, Altınova, Yeniceabat, Tuna ve Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, kurs süresince yaptıkları çalışmalarını yıl sonunda sergileme imkânı bulacak.
OSMEK’in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zamanı iyi değerlendirmek isteyen vatandaşları kurslara davet etti. Dündar, “Bugüne kadar 50’den fazla branşta 25 bin hemşehrimize hizmet veren OSMEK, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. İnşallah bu sayımız giderek artacak. Kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız kayıtlarını internet sitesi ve kurs merkezlerinden 30 Eylüle kadar yaptırabilirler” dedi.

OSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor

OSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor

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