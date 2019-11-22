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OSMEK’ten rölyef kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan rölyef kursundan faydalanan kursiyerler, boş vakitlerini değerlendirerek stres atıyor.Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan rölyef kursundan faydalanan kursiyerler, boş vakitlerini değerlendirerek stres atıyor.
Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, açtığı rölyef kursu ile öğrencilere temel rölyef teknikleri ve uygulama çalışmalarını aktarıyor. Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde kadın kursiyerlerin çıkarttıkları eserler, görsel şölene sahne oluyor.
Her yaştan insanın kursa ilgi gösterdiğini belirten eğitmen Semanur Pusar, “Özellikle ev hanımlarımızın vakitlerini değerlendirmek için geldiği kursumuzda resimlere derinlik sağlayarak ve perspektiflerine dikkat ederek, yapılan çalışmaya 3 boyutluluk kazandırıyoruz. 204 saat modüllük eğitimimizde renk bilgileri, tasarım ilkeleri, desen panosu, rölyef kaplama, geometrik ve klasik rölyefin inceliklerini öğretiyoruz. Bunun yanı sıra deriden tablolar yapmayı da hedefliyoruz. Burada hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de stres atıyoruz. Kursiyerlerimiz kabiliyetlerini keşfediyor. Herkesi kursumuza davet ediyorum” dedi.
10 yıldır rölyef eğitimi alan kursiyerlerden Düriye Akyürek ise kursun terapi niteliği taşıdığını ifade ederek, “Burada çalışarak el becerilerimizi geliştiriyor, aynı zamanda aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Kursumuz oldukça keyifli geçiyor. Yıllardır farklı yerlerde eğitim almama rağmen her yaptığım eserde farklı bir şey öğrendim. Herkes mutlaka sanatla uğraşmalı. Bizlere böylesine güzel ortamı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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