ÖSO askerleri savaşa böyle hazırlanıyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hüseyin BOZAN- Nuri PİR/AZEZ (Halep), (DHA)- İDLİB'in karadan ve havadan ateş altına alınmasıyla gözlerin yeniden çevrildiği Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu yeni askerleri sıkı eğitimden geçirerek bünyesine katıyor. Zorlu eğitim ile her türlü arazi şartında göreve hazır hale gelen askerler ise rejim, PKK ve diğer terör örgütleri ile savaşmak için cepheye gitmek için gün sayıyor. Rusya'nın savaş uçağı desteği ile İdlib kırsalının rejim tarafından havadan ve karadan bombalanmasının ardından tüm dünya dikkatini yeniden Suriye’ye çevirdi. Son zamanlarda İdlib özelinde Suriye'de yaşananlar yakından takip edilirken, iç savaşın başlamasının ardından rejime karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen yılın sonunda çeşitli grupların bir araya gelmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu yerine 'Milli Ordu' ismini kullanmaya başlayan yapı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının ardından daha modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer alıyor. Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan askerleri Halep'in Azez ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir bölgesinde kurulan ve DHA ekibi tarafından görüntülenen kampta sıkı eğitimden geçiriyor. 1 ile 3 ay arasında değişen eğitim programına dahil edilen sayıları 50 ile 100 arasında değişen gençler, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde eğitiliyor. Askerler, zorlu arazi koşulları göz önünde tutularak yoğun fiziksel eğitim ile her an ve her şartta görev yapacak şekilde donanımlı hale getiriliyor. Ateş çemberinin içerisinden atlayıp, yüksek noktalardan tırmanan ve halatla aşağı inip, şınav ve mekik çeken askerer, bedenen hazır hale geldikten sonra silah kullanım eğitimi alıyor. Her türlü silah eğitimin alan askerler, sık sık yapılan tatbikatlarda da cephe hattında nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçlendiriliyor. Zorlu eğitimi tamamlayarak başarılı olan askerler Milli Ordu bünyesine katıldıktan sonra yönetim kademesi tarafından gönderildikleri cephelerde görev yapıyor. Halen eğitim sürecinde olan ÖSO askerleri biran önce eğitimlerini tamamlayarak cephelere gitmek istediklerini ifade ediyor. İsteklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için savaşmak olduğunu dile getiren asker adayları, eğitimlerini tamamladıktan sonra rejim, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için gün saydıklarını dile getirdi. ÖSO bünyesine katılacak yeni askerlere eğitim veren Binbaşı Hani Merey, zorlu eğitimler ile bünyelerine dahil olan gençleri her türlü koşula hazır hale getirdiklerini söyledi. Eğitimlerde fiziki kurallar ve silah kullanımı konusunda askerlerin donanımlı kılındığını dile getiren Binbaşı Merey, "Eğitimlerimiz ile askerlerimiz her anlamda hazır hale geliyor. Eğitim sonunda askerlerimizi ihtiyaç olan cephelere gönderiyoruz. Buradan mezun olan askerlerimiz ile birlikte Milli Ordu tamamen rejim, PKK ve diğer terör örgütleriyle her türlü mücadele ve savaşa hazır durumdadır" dedi.