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ÖSO birlikleri Menbiç'e sevk edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 11:27 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni ağır silahlı ve zırhlı araçlarla YPG kontrolündeki Menbiç bölgesine sevk edildi.

ÖSO birlikleri Menbiç'e sevk edildi!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG ile Beşar Esad rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

YPG kontrolündeki Menbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, "Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı." dedi.

Menbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG'nin konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, "Örgüt üyelerini Münbiç'ten temizleyerek Menbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSO Suriye YPG Fırat Kalkanı Menbiç

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