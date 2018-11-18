ÖSO Fırat'ın doğusundaki operasyon için hazır!

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez'de savaş taktikleri öğrenen ve atış talimleri yapan yaklaşık 6 bin 500 savaşçıdan oluşan grubun komutanlarından Seyf Ebu Bekir, “Bütün gayretlerimizle Fırat'ın doğusuna hazırlanıyoruz. ÖSO olarak hedefimiz Fırat’ın doğusundaki vatandaşlarımızı terör zulmünden kurtarmak” diye konuştu.

'TERÖRDEN TEMİZLEYECEĞİZ'

Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki halka zulmettiğini vurgulayan Seyf Ebu Bekir, “Siyasi ve askeri anlamda Türkiye’nin desteğiyle o bölgeleri de terörden temizleyeceğiz” dedi.

ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyerek operasyon sinyali verilmişti. (Yeni Şafak)

