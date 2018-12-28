ÖSO, Menbiç'i özgürleştirmeye hazır

Hasan KIRMIZITAŞ-Uğur CAN-Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA) - ÖZGÜR Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, terör örgütü kontrolündeki Menbiç'i özgürleştirmeye hazır olduklarını söyledi. Cephe hatlarındaki 10 bin ÖSO gücünün elleri tetikte beklediğini kaydeden Karslı, "Operasyona hazırız ve Menbiç'i teröristlerden temizleyerek, asıl sahiplerine teslim edeceğiz" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili açıklamaların ardından Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik sürüyor. Menbiç sınırının bulunduğu bölgelere son günlerde güç kaydırarak, cephe hatlarını sağlamlaştıran ÖSO güçleri, teröristlere yönelik olası operasyon için elleri tetikte talimat bekliyor. Cephe hatlarında ağır silahlarla taarruz için son hazırlıklarını yapan ÖSO'nun Türkmen komutanlarından Zekeriya Karslı, iç savaşın başlamasının ardından rejim ile terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'nin zulmü altındaki Menbiç'i özgürleştirmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin, kenti teröristlerden temizleyerek, buradan zorunlu olarak göç eden halkın geri dönüşünü sağlamak olduğunu anlatan Karslı, bunun için 10 bin silahlı ÖSO gücünün savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

'MENBİÇ'İ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ' TSK'nın 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla bölgenin, terör örgütlerinden arındırıldığını belirten ÖSO Komutanı Karslı, Cerablus ile Afrin arasında teröristlerin elindeki stratejik nokta olan Menbiç'i de özgürlüğe kavuşturup, Fırat'ın batısının güvenli hale getirileceğini kaydetti. Karslı, "Menbiç halkı büyük zorluklar yaşadı. Rejim dönemi Esad yönetiminin zulmü altındaydı. Savaş başlayınca da Menbiç önce DEAŞ'ın ardından PKK/PYD'li teröristlerin zulmüne maruz kaldı. Zulüm nedeniyle Menbiç'in gerçek sahiplerinin büyük bölümü evlerini terk ederek zorunlu olarak Suriye içerisindeki farklı bölgelere veya Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Biz şimdi bu kenti teröristlerden temizleyerek özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Şu anda cephe hatlarında 10 bin askerimiz eli tetikte harekat için hazır bekliyor. Askerlerimiz ile Menbiç'i teröristlerden temizleyerek özgürleştireceğiz ve halkın yeniden buraya gelmesini sağlayacağız. Bizim buraya gelişimizin amacı sadece Menbiç'i özgürleştirmek ve halkın yeniden sahip olduğu topraklara geri dönmesine olanak tanımak, yaşadıkları acı ve zulmü sonlandırmak" dedi.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından ülke halkına kucak açan tek ülke olduğunu belirttiği Türkiye'ye teşekkür eden Zekeriya Karslı, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekatta da TSK'nın yanında yer alarak, Türkiye sınırındaki terör yuvalarını kurutacaklarını dile getirdi. MENBİÇ'TE 4 BİNE YAKIN SİLAHLI TERÖRİST VAR Arap nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı 350 bin nüfuslu Menbiç'ten, Suriye iç savaşının ardından kentin yönetiminin el değiştirmesi ve terör örgütlerinin denetimine girmesi nedeniyle binlerce kişi zorunlu göç etti. Asıl sahiplerinin terk ettiği kente, kontrolü ele geçiren terör örgütü PKK/PYD; Ayn el-Arab, Rasulayn, Haseki, Afrin ve Rakka bölgesindeki Kürt kökenlileri yerleştirdi. Şimdilerde nüfusun 500 bine ulaştığı Menbiç'te yönetimi, 'Suriye Demokratik Güçleri (SDG)' ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD elinde bulunduruyor. Örgütün silahlı kanadında ise yoğun olarak SDG içinde yer alan Arap aşiretlerin güçleri bulunuyor. Menbiç'te, şu anda 2 bini aşkını Araplardan oluşan 4 bin silahlı güç bulunuyor. İstihbarat birimleri, Menbiç'teki teröristleri başlarında komuta eden isimlerin ise terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından gelen 50- 60 kişilik grup olduğunu saptadı.