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ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

AA, Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin yeni eğitimlerini görüntüledi - Eğitimde, ÖSO askerlerine Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri anlatıldı - Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi: - "Sokak çatışmaları, yakın dövüş, ağır makineli silahların kullanımı ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimler alan askerlerimizle olası operasyonlara ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz"

AFRİN (AA) – ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan askeri eğitim alanlarındaki tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin askeri eğitimleri Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıdı. Hamza Tümeni'nin, 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı.

Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

-"Eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı"

Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi, AA muhabirine açıklamada, "Programımızda eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Halavi, askerlerine verdikleri eğitim kapsamında yeni taktikler öğrettiklerini söyledi.

Eğitimlerine devam edeceklerini vurgulayan Halavi, "Sokak çatışmaları, yakın dövüş, ağır makineli silahların kullanımı ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimler alan askerlerimizle, olası operasyonlara ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

- Hamza Tümeni

2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti.

Hamza Tümeni; Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Hamza Tümeni ÖSO

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