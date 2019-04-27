ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.

Eğitimlerine devam edeceklerini vurgulayan Halavi, "Sokak çatışmaları, yakın dövüş, ağır makineli silahların kullanımı ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimler alan askerlerimizle, olası operasyonlara ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz." diye konuştu.