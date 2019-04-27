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ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin, terör örgütünden arındırılan Afrin ilçesindeki askeri eğitim tatbikatı ve hazırlıkları görüntülendi.

Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlıklarını sürdürüyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni'nin askeri eğitimleri Anadolu Ajansı (AA) kameralarına yansıdı. Hamza Tümeni'nin, 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı.
Tatbikatta, Esed rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO'ya katılmış rütbeli askerlerden eğitim alan savaşçılara, havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi.
Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

'EĞİTİM GÖREN ASKERLERİMİZ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'

'EĞİTİM GÖREN ASKERLERİMİZ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI'
Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi, AA muhabirine açıklamada, "Programımızda eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı." dedi.
Halavi, askerlerine verdikleri eğitim kapsamında yeni taktikler öğrettiklerini söyledi.
Eğitimlerine devam edeceklerini vurgulayan Halavi, "Sokak çatışmaları, yakın dövüş, ağır makineli silahların kullanımı ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimler alan askerlerimizle, olası operasyonlara ve Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

HAMZA TÜMENİ

HAMZA TÜMENİ
2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti.
Hamza Tümeni; Arap, Türkmen ve Kürt 6 bin 500 kişiden oluşuyor.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSO Afrin

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