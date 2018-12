ÖSO önlemlerini artırdı, teröristleri operasyon korkusu sardı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA) - TÜRKİYE’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat’ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazarken, Fırat’ın batısında harekat için TSK’dan işaret bekleyen Özgür Suriye Ordusu mensupları ise olası saldırılara karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Suriye iç savaşının ardından sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, 2016 yılında Fırat Kalkanı, bu yılın Ocak ayında ise Zeytin Dalı Harekatını düzenledi. TSK tarafından yapılan harekatlar ile Cerablus ile Afrin arasındaki alanda terör varlığı sonlandırılırken, terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat Nehri’nin batısına geçerek sözde Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu. Son süreçte Türkiye’nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı da değiştirme girişiminde bulunan PKK/PYD’nin uyarılara rağmen bu davranışından vazgeçmemesi üzerine Türkiye’nin bölgeye askeri harekat düzenleyebileceği konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Fırat’ın doğusuna yönelik harekat başlatılacağına yönelik söylemlerinin ardından sınırın her iki yakasında da hareketlilik başladı. Başlayan bu hareketliliğin ardından Türkiye sınır hattında önlemlerini artırarak olası harekata karşı hazır hale gelirken, Suriye’de ise Fırat’ın hem doğu hem de batı yakasında teröristler ile Özgür Suriye Ordusu teyakkuz durumuna geçti. TERÖRİSTLER DİKEN ÜZERİNDE Harekatın gündeme gelmesinin ardından mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip, yeni mevziler oluşturan PKK/PYD’li teröristler, yerleşim alanlarının etrafına da derin hendekler kazmaya başladı. Olası hava harekatından korunmak için gözetleme kulelerinin altına tüneller inşa eden teröristler, rahat hareket ederek görüntü vermemek ve hedef olmamak için sokakların üzerlerini brandalar ile kapattı. Yerleşim alanlarında boşaltılan evlere patlayıcılar yerleştiren teröristlerin, meskun mahal operasyonlarını zorlaştırmak adına birçok noktaya da bubi tuzakları kurduğu belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı ile büyük darbe yiyen ve taban kaybeden terör örgütünün üzerlerine kurduğu baskı ile canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı sivillerin kentlerden ayrılmalarını da engelliyor. Kendisini diken üzerinde hisseden terör örgütü militanlarının sık sık bulundukları mevzi ve siperlerden hem Türkiye hem de Fırat’ın batı yakasındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünlerle sürekli olarak takip ediyor. ÖSO HAREKAT İÇİN TALİMAT BEKLİYOR Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi aşkın bölgeyi terör örgütlerinden temizleyen Özgür Suriye Ordusu güçleri de Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon için hazır kıta bekliyor. Türkiye’den harekat için talimat bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarının oluşturduğu binlerce askeri bulunan Milli Ordu, Fırat’ın doğusunu biran önce teröristlerden arındırarak Türkiye’nin Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattını tamamen güvenli hale getirmek istediklerini kaydetti. CERABLUS’TA BOMBALI SALDIRI İHTİMALİYLE ÖSO ALARM DURUMUNA GEÇTİ Fırat’ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesiyle terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat’ın batısında bombalı saldırı düzenleyebileceği ihtimali üzerine Özgür Suriye Ordusu güçleri ile yerel polis birimleri alarm durumuna geçti. ÖSO üyeleri saldırı ihtimaliyle bulundukları noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle kritik olarak belirlenen Münbiç hattındaki köylerde ağır silahlarla görev yapan ÖSO unsurları, yabancıların köylere girişine izin vermeyip, bomba yüklü olabilecek otomobil ve motosikletleri geldikleri yöne geri gönderiyor. Cerablus ilçe merkezinde de yerel polis unsurları kent girişinde oluşturduğu kontrol noktalarında şüpheli gördüğü araçları didik didik arıyor.