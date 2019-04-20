ÖSO, Suriye’de YPG/PKK’yı vurdu

Terör örgütü YPG/PKK’nın Zeytin Dalı bölgesinde konuşlu TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine Tel Rifat bölgesinden taciz ateşi açması üzerine dün geceden bu yana terör hedefleri vuruluyor.

Tel Rifat’tan yapılan saldırıya TSK’nın obüs ve tanklarla misliyle karşılık verdiği teröristlerin bulunduğu bölgeyi dün geceden bu yana ÖSO güçleri doçkalarla ateş altına aldı. Tel Rifat-Afrin arasındaki sınır hattına yakın bölgelerdeki terör hedefleri yerle bir edildi. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre şu ana kadar 20’ye yakın YPG/PKK’lı terörist öldürüldü.

