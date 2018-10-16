ÖSO ve YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde çatıştı

Terör örgütü YPG/PKK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, örgütün taciz atışları üzerine çatıştı.
YPG/PKK, dün gece saatlerinde Afrin'den güneydoğuya yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Mare'ye taciz atışları yaptı.
Örgüt, ağır silahlar ve havan topu atışlarıyla ÖSO hedeflerini ve sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerini hedef aldı.
ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bir ÖSO unsuru yaralandı. Çatışma yaklaşık 3 saat sürdü.
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Mare'de siviller, terör örgütünün saldırılarına sık sık maruz kalıyor.
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