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ÖSO yaşlı sivile işkence yapan Esad askerini yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

Suriye’de oruç tutan yaşlı sivile zorla su içirmeye çalışan ve işkence yapan Esad askeri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından yakalandı.Suriye’de Beşar Esad rejimi askerleri sivillere yönelik yeni bir işkenceye imza attı.

Suriye’de oruç tutan yaşlı sivile zorla su içirmeye çalışan ve işkence yapan Esad askeri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri tarafından yakalandı.
Suriye’de Beşar Esad rejimi askerleri sivillere yönelik yeni bir işkenceye imza attı. Hama kentinde çekilen görüntülerde sandalyede oturan oldukça yaşlı bir sivilin önce bir rejim askeri tarafından sorgulandığı, daha sonra asker tarafından oruç tutan kadına zorla su içirilmeye çalışıldığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca başka bir rejim askerinin su içmeyi reddeden sivilin kafasına kürekle vurduğu görülüyor. Yaşlı kadına yapılan işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, işkence yapan Esad askeri ÖSO askerleri tarafından yakalandı.

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