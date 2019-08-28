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ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tümeni olası bir Münbiç operasyonu için Münbiç’in sıfır noktasında eğitimlerini hızlandırdı.Türkiye’nin olası bir Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ederken, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Sultan Murat Tümeni de emir bekliyor.

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tümeni olası bir Münbiç operasyonu için Münbiç’in sıfır noktasında eğitimlerini hızlandırdı.
Türkiye’nin olası bir Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ederken, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Sultan Murat Tümeni de emir bekliyor. Muhtemel bir operasyon için hazırlıklarına ara vermeden devam eden ÖSO mensupları yakın dövüş, silah, spor ve ağır silah eğitimi alıyor. Sınırın sıfır noktasında eğitimlerini sürdüren Sultan Murat Tümeni Kandura bölgesi komutanı Muhammet İsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin emir vermesi durumunda en fazla 10 günde Münbiç’i teröristlerden temizleyeceklerini ifade etti. Münbiç’in sınırında bulunan Kandura’da bir yandan eğitimlerini sürdüren ÖSO güçleri, bir yandan da teröristlerin kazdığı hendek ve tünelleri 24 saat izliyor.

“10 günde Münbiç’i temizleriz”
Olası terör sızmalarına da anında müdahale ettiklerinin altını çizen Sultan Murat Tümeni Kandura komutanı Muhammet İsa, “Şu anda Münbiç ile sınırın sıfır noktasındayız. Kandura bölgesindeyiz. 700 metre ötede terör örgütü PKK/YPG’nin mevzileri var. Bunlar orada hendek ve tünel kazmışlar. Biz de bunlara karşı burada eller tetikte 24 saat nöbet tutuyoruz. Münbiç’i almak için Türkiye’den gelecek emri bekliyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bize destek verirse en fazla 10 gün için Münbiç’i teröristlerden temizleriz. Bunun için sürekli askerlerimize eğitim veriyoruz onları savaşa her an hazır getiriyoruz. Onlara silah eğitimi, spor eğitimi, atış eğitimi ve ağır silah eğitimi veriyoruz. Burada teröristlerin olası sızmasına karşı 24 saat eller tetikte nöbetteyiz. Teröristler sürekli sivillerin yoluna mayın döşüyor. Kaç tane köylü mayına basarak hayatını kaybetti. Bunları mutlaka buralardan temizleyip halkımızı bunların zulmünden kurtaracağız” diye konuştu.

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi

ÖSO’da eller tetikte, eğitimlere hız verildi
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