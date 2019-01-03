HABER

ÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekat düzenleyebileceğine yönelik açıklamaların ardından teyakkuz durumuna geçen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Menbiç ve Ayn-el Arap sınırında eli tetikte bekleyişi sürüyor.

ÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekat düzenleyebileceğine yönelik açıklamaların ardından teyakkuz durumuna geçen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Menbiç ve Ayn-el Arap sınırında eli tetikte bekleyişi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri 2016 yılında Fırat Kalkanı, geçen yıl da Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat’ın batı yakasında kalan Suriye’nin Cerablus ile Afrin arasındaki hattı terör örgütlerinden temizledi. Terör tehdidinin sonlandırıldığı 4 bin kilometre kareyi aşkın bölgeye, zorunlu olarak göç ederek Türkiye’ye gelmek zorunda kalan 300 bine yakın kişi geri dönerken, teröristlerin yaşanmaz hale getirdiği kentler alt yapı çalışmaları ile yeniden inşa edildi.
Türkiye’nin sınır güvenliği ve terör tehdidinin sonlanması için Fırat’ın doğusuna da TSK tarafından harekat düzenlenebileceğine yönelik açıklamaların ardından gözler yeniden Suriye’ye çevrildi. Harekat beklentisi ile sınırın hem Türkiye tarafında, hem de Suriye içerisinde hareketlilik başladı. TSK, sınır hattı ile Suriye içerisinde Fırat Kalkanı bölgesindeki üslerine zırhlı araç ve personel takviyesi yaparken, terör örgütü PKK/PYD militanları yeni mevzi, siper, hendek ve tünel inşa ederek savunma alanları oluşturmaya başladı. TSK’nın daha önce düzenlediği iki harekata da katılan ve Özgür Suriye Ordusu güçleri de Fırat’ın doğu yakası ile Fırat Kalkanı bölgesine komşu PKK/PYD denetimindeki Menbiç sınırındaki cephe hatlarını güçlendirerek eli tetikte görev yapmaya başladı.
Fırat Kalkanı bölgesi ile teröristlerin kontrolündeki Menbiç kentini birbirinden ayıran Sacur Çayı’nın iki yakasında TSK ve ABD askerleri devriye görevini sürdürürken, Özgür Suriye Ordusu, PKK/PYD’li teröristlerin mevzilerine bazı noktalarda birkaç yüz metre mesafedeki cephe hatlarında ağır silahlarla taarruza hazır şekilde bekliyor. ÖSO güçleri her an olası bir Menbiç operasyonuna hazır olduklarını ve bir an önce düzenlenecek harekat ile bölgeyi teröristlerden arındırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kentinin Zor Mağar bölgesinde ise PKK/PYD’li teröristler, mevzi ve siperlerde panik halinde nöbet tutmayı sürdürüyor. Özgür Suriye Ordusu güçleri de Menbiç hattında olduğu gibi Fırat’ın doğusunu gören cephe hatlarında eli tetikte bu bölgeye yönelik harekatı bekliyor.

FOTOĞRAFLI

ÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyorÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyorÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyorÖSO’nun cephelerde bekleyişi sürüyor

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Üniversiteli İrem, son yolculuğuna uğurlandıÜniversiteli İrem, son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyorKocaeli'nde 11 yıldır kayıp anne ve kızının cesetleri aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.