Oş'ta Türk Film Günleri başladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Yerli Düşünce Derneği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) ilan ettiği "Oş-2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" kapsamında güneydeki Oş kentinde Türk Film Günleri etkinliği düzenledi.

Oş Semetey sinema salonunda "Börü" filmi ile başlayan ve Nur sinemasında iki gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında, "Bizim İçin Şampiyon" ve "Rafadan Tayfa" filmleri ücretsiz izlenebilecek.

Gösterim öncesi izleyicilere hitap eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Süleyman Dağı'nın eteklerinde kurulan 3 bin yıllık geçmişi olan Oş şehrinde Türk Film Günleri etkinliğini düzenleyen Yerli Düşünce Derneğine ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kojageldi Kuliev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Oş Beleldiye Başkanlığı ve Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri katıldı.

Etkinliğe, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Sezgin Erdemir, FİYAP Genel Sekreteri Ahmet Edebali, Yapımcı Yeşim Kocaman ve Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü yönetmen Öner Kılıç da katıldı.

