"Osteoporoz, 3 kadından, 50 yaş üstü 5 erkekten birini kıskacına alıyor"

Uzmanlar, osteoporozun tüm dünyada 3 kadından, 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birini etkileyen bir sorun olduğunu, hastalığın kırık olmadığı sürece ağrı yapmadığı için sessiz ve sinsi ilerlediğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe, Osteoporoz Derneği tarafından 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısında, osteoporozun özellikle yaşlı nüfusun yükselmesiyle birlikte her geçen gün artan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

"Osteoporoz, tüm dünyada 3 kadından, 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birini etkileyen global bir sorunudur." diyen Kutsal, "Osteoporoz, tüm dünyada 200 milyon kadını etkiliyor. 60-70 yaşlarındaki kadınların üçte biri, 80 yaşlarındaki kadınların üçte ikisi bu hastalıktan etkileniyor. 50 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık yüzde 30'unda en az bir kırık bulunuyor. Dünyada her yıl 1,5 milyon kalça kırığı oluşuyor. Yaşlanan popülasyon nedeniyle artması bekleniyor." bilgisini verdi.