Österreichische Post: Türkiye'de hedefimiz bir numara olmak

Şirket Türkiye'de 108 milyon euroluk yatırım yapacak.Avusturya’nın başlıca lojistik ve posta şirketi Österreichische Post'un CEO'su Georg Pölzl Türkiye’de büyüme imkanları gördüklerini söyledi. Aras Kargo'daki payı yüzde 80 düzeyinde olan şirketin CEO'su Pölzl, Türkiye'de piyasanın lideri olmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de gelecek beş yıl içinde 108 milyon euroluk (yaklaşık 1 milyar Türk Lirası) yatırım yapmayı planladıklarını belirten Pölzl, kaynakların öncelikle enformasyon teknolojileri alanına aktarılacağını söyledi.

Österreichische Post 25 Ağustos'ta Aras Kargo'da yüzde 25 olan payını yüzde 80'e çıkarmıştı. Şirketin büyük çoğunluğu Avusturya devletinin elinde bulunuyor. Aras Kargo bin şubesi ve yaklaşık 14 bin çalışanıyla Türkiye'deki kargo şirketleri arasında ikinci sırada bulunuyor.

DW / EC, BK

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