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Ostim Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.

Ostim Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Biz özel olarak Ostim’de kurduk üniversitemizi. Eskişehir yolunda da kurulabilirdik. Maddi olarak gücümüz var. Ama biz sanayinin içinde olmak istiyoruz” dedi.
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek Ostim Teknik Üniversitesinin kuruluş amacını ve hedeflerini açıklayan bir toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye’de sanayiciler tarafından kurulan ilk üniversite olma unvanını elinde bulunduran Ostim Teknik Üniversitesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştiren Yülek, hareket noktalarının yeni nesil üniversite eğitimi vermek olduğunu söyledi. 40 bin metrekare alana kurulan bina kompleksiyle bin metrekare üretim alanı olduğunu söyleyen Yülek, mütevelli heyetini de tanıttı.
Bu sene içerisinde Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülteyle eğitime başlayacaklarını söyleyen Yülek, meslek yüksek okulları ve yabancı dil hazırlık sınıfları hakkında da bilgiler verdi. Yülek, “Üniversitelerde eğitim gören 7 buçuk milyon insanımız var şu an itibariyle. Bunların baya bir kısmı her sene hazırlık döneminden geçiyor. Kaba bir hesapla 500 bin öğrencimiz her sene İngilizce eğitiminden geçse başka bir hiçbir şey yapmasa. Bu 500 bin adam sene yapar. Keops Piramidi’ni biz yapabiliriz. Çünkü Keops Piramidi’nde çalışan insan sayısı 500 bin değildi. 500 bin insanı bir sene çalıştırsak; bir köprü, uzay aracı, orman yapabiliriz. Biz o insanları hazırlıklarda 1 sene oyalıyoruz ve sonuçta öğrenciler İngilizce öğrenmiyor. Biz Ostim Teknik Üniversitesinde 1 sene bu çocuklara hazırlık eğitimi vereceksek başka beceriler de kazandıralım istedik” ifadelerini kullandı.

“Aslında 60 senelik bir üniversiteyiz”
Meslek Yüksek Okulları hakkında da konuşan Yülek, “Meslek Yüksek Okulumuz bizim için çok önemli. Ara eleman lafı çok şu anda Türkiye’de biliyorsunuz. Ama biz Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrencilerimize ara eleman demiyoruz. Çocuğumuz dört senelik okula gidebilecekse hepimiz için geçerli olan bir şey var iki senelik okula göndermiyoruz. Bu saplantımız, Almanlarda ve İsviçrelilerde yok. 4 senelik diploma oralarda bir statü göstergesi olarak algılanmıyor. Herkesin ara eleman dediği ama bizim ana eleman dediğimiz insanları yetiştiren okul Meslek Yüksek Okulu’dur. Çünkü Türkiye ekonomisini sırtlayacak insan grupları içerisinde bu arkadaşlar önemli. Ostim biliyorsunuz çok geçmişi olan bir kurum. O yüzden biz diyoruz ki aslında 60 senelik bir üniversiteyiz. Neredeyse 15 bin iş yerinin olduğu bir kampüsüz ve tam sanayinin merkezindeyiz. Biz özel olarak Ostim’de kurduk üniversitemizi. Eskişehir yolunda da kurulabilirdik. Maddi olarak gücümüz var. Ama biz sanayinin içinde olmak istiyoruz. Bizim amacımız diploma vermek değil. Bizim amacımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirmek” şeklinde konuştu.

Ostim Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı

Ostim Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı

Ostim Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı

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