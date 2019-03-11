ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapacak sözleşmeli 5 bilişim personeli için sözlü sınav yapılacak.

Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şartı aranıyor.

Başvuracak adaylardan bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmeleri, yoğun iş ortamında grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemeleri, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmeleri ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları isteniyor.