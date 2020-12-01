ÖSYM açıkladı... 2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) Sonuçları

ÖSYM'den yapılan son dakika duyurusunda 2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) Sonuçları açıklandı. Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 1 Kasım 2020 tarihinde uygulanmıştı. Peki Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sonuçları nasıl öğrenilecek?
DUYURU
(01 Aralık 2020) 2020-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme) Sonuçları Açıklandı
01 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının (2020-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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