ÖSYM açıkladı! | DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru tarihlerinde, başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak çeşitli sebeplerle başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ikinci bir şans olan ge başvuru tarihleri de açıklandı. Peki DGS için geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin beklediği 2021 DGS başvuru tarihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 gün devam etti ve 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandı.

Geç başvuru işlemlerinin ise 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.