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ÖSYM açıkladı! | DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

03.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının tamamlanmasının ardından, çeşitli sebeplerden dolayı başvurularını verilen tarihler arasında tamamlayamayan adayların gözleri geç başvuru tarihine çevrildi. Ön lisans eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavı heyecanı da böylelikle başlamış oldu.

ÖSYM açıkladı! | DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar başvuru tarihlerinde, başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak çeşitli sebeplerle başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ikinci bir şans olan ge başvuru tarihleri de açıklandı. Peki DGS için geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin beklediği 2021 DGS başvuru tarihleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 gün devam etti ve 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandı.
Geç başvuru işlemlerinin ise 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı.

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DGS SINAVI NE ZAMAN?

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek ve sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

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DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

11 Temmuz’da yapılacak olan DGS sınavının başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM tarafından belirlenen miktara göre DGS başvuru ücreti normal sınav ücretinden yüzde 50 fazla oluyor. Buna göre DGS geç başvuru ücreti 225 TL’dir.

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ÖSYM sınav DGS
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