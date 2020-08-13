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ÖSYM açıkladı! Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma işlemi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2020 17:01 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Aygün tarafından sınav başvuruları ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler dolayısıyla ÖSYM Başkanlığının uygulayacağı sınavların başvurularında HES kodu bilgisi istenecek. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma işlemi ile ilgili detaylar…

ÖSYM açıkladı! Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma işlemi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Önceleri çeşitli ziyaretler ve ulaşım için istenen HES kodu bundan sonra sınav başvurularında da istenecek. HES kodu istenen işlemlere ilave olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların başvurularında HES kodu alınması zorunlu olacak. ÖSYM Başkanının yaptığı açıklama sonrasında HES kodu nasıl alınır sorusu sorulmaya başladı. İşte detaylar...

HES kodu nedir?

HES kodu yani Hayat Eve Sığar uygulaması kodu; kontrollü sosyal hayatın desteklenmesiyle alakalı olarak özellikle ulaşım süreçlerinde kullanılıyor. Sağlanan kod sayesinde ulaşım ya da ziyaret yapacak olan vatandaşların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı kontrol edilebiliyor. Kişiler ve kurumlar tarafından vatandaşların Covid-19 hastalığı riski taşıyıp taşımadığının güvenli bir yolla kontrol edilmesini ve toplum sağlığının korunmasının desteklenmesini sağlıyor. HES kodları kurumlara sağlanmış olan servisler aracılığıyla sorgulanıyor.

Vatandaşlar tarafından HES kodu zorunlu mu konusu da araştırılıyor. Vatandaşların gerçekleştireceği ulaşım ve ziyaret gibi işlemlerde HES kodu zorunlu tutuluyor. HES kodu, HES uygulaması indirilerek, e-devlet ve SMS üzerinden alınabiliyor.

HES kodu alma zorunluluğu!

Özellikle seyahat sürecinde vatandaşların kullanmak zorunda olduğu HES kodu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün; bundan böyle pandemi dönemi içerisinde Sağlık Bakanlığının almış olduğu önlemler çerçevesinde ÖSYM başkanlığı tarafından uygulanacak olan sınavların başvurularında HES kodu bilgisi isteneceğini belirtti. Buna göre sınav başvurusu yapmak isteyen adaylar başvuru işlemleri öncesinde ilk olarak HES kodu edinecek.

HES kodu nasıl alınır?

Getirilen yeni uygulama nedeniyle vatandaşlar HES kodu nasıl alabilirim sorusunu sormaya başladı. HES kodu nasıl alınır sms ile konusu da oldukça araştırılıyor. HES kodu Hayat Eve Sığar mobil uygulaması aracılığı ile alınabiliyor. Bunun için mobil uygulama üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne gidiliyor ve HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor. Vatandaşlar HES kodu kullanım süresini seçerek kodu oluşturabiliyor.

HES kodu alırken kod üretimi, kodun süresi, paylaşılması ve silinmesi işlemleri tamamen vatandaşların kontrolünde oluyor. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinde istedikleri kadar HES kodu üretebiliyor. Bunun yanı sıra HES kodu SMS ile de alınabiliyor. Kısa mesaj bölümüne HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve belirlenen paylaşım süresi gün olarak yazılıyor. Ardından SMS 2023’e gönderiliyor. Paylaşım süresi belirtilmediği durumda kod süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor.

İsteyen vatandaşların HES kodu e-devlet üzerinden de üretilebiliyor. HES kodu alma e-devlet üzerinden gerçekleşmesi için ilk olarak e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ya da internet bankacılığı ile giriş yapmak gerekiyor.

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