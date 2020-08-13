ÖSYM açıkladı! Sınav başvurularında HES kodu istenecek! HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma işlemi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Önceleri çeşitli ziyaretler ve ulaşım için istenen HES kodu bundan sonra sınav başvurularında da istenecek. HES kodu istenen işlemlere ilave olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların başvurularında HES kodu alınması zorunlu olacak. ÖSYM Başkanının yaptığı açıklama sonrasında HES kodu nasıl alınır sorusu sorulmaya başladı. İşte detaylar...

HES kodu nedir?

HES kodu yani Hayat Eve Sığar uygulaması kodu; kontrollü sosyal hayatın desteklenmesiyle alakalı olarak özellikle ulaşım süreçlerinde kullanılıyor. Sağlanan kod sayesinde ulaşım ya da ziyaret yapacak olan vatandaşların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı kontrol edilebiliyor. Kişiler ve kurumlar tarafından vatandaşların Covid-19 hastalığı riski taşıyıp taşımadığının güvenli bir yolla kontrol edilmesini ve toplum sağlığının korunmasının desteklenmesini sağlıyor. HES kodları kurumlara sağlanmış olan servisler aracılığıyla sorgulanıyor.

Vatandaşlar tarafından HES kodu zorunlu mu konusu da araştırılıyor. Vatandaşların gerçekleştireceği ulaşım ve ziyaret gibi işlemlerde HES kodu zorunlu tutuluyor. HES kodu, HES uygulaması indirilerek, e-devlet ve SMS üzerinden alınabiliyor.