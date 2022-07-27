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ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? 2022 YKS tercihleri başladı mı? YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı!

27.07.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM AİS giriş ekranı üniversite tercih süreci sebebiyle merak konusu oldu. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı...

ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? 2022 YKS tercihleri başladı mı? YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı!

ÖSYM AİS giriş ekranı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki ÖSYM AİS giriş nasıl yapılır? 2022 YKS tercihleri başladı mı? YKS üniversite tercihleri için ÖSYM AİS giriş ekranı ve detaylar haberimizde...

ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS, yani ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ekranından çok sayıda işlem yapılabiliyor.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınavına giren adaylar puanları doğrultusunda 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranından üniversite tercihinde bulunabilecekler.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabiliyor.

İşte ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek işlemler:

ÖSYM adaylarına herhangi bir sınav merkezine gitmeden birçok işlemin elektronik ortamda yapılması imkanı sunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden; iletişim bilgisi, adres bilgisi, sınav giriş yerleri ve girilmek istenen sınavlara ilişkin başvurular gibi çok sayıda işlem yapılabilmektedir.

Adaylar, 'Sınav giriş belgesi' çıktı alma işlemini sınava 7 ila 15 gün kala bu ekrandan alabiliyor.

ÖSYM AİS ekranından sınavlarda sorulan soruların yer aldığı soru kitapçığı ile girilen sınavda verilen cevapların bulunduğu cevap kağıdı da görülebiliyor. Her sınav sonrasında kurum bu bilgileri adaylara sadece ÖSYM AİS üzerinden sunuyor.

YKS TERCİHLERİ BUGÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Üniversite tercihlerinin yarın saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Aygün açıklamasında 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

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