ÖSYM Başkanı açıkladı! YDS başvuruları ne zaman? 2020 YDS başvuru ücreti nasıl yatırılır? YDS başvurusu nasıl yapılır?

Bir süredir YDS başvurusu ne zaman olacak sorusu YDS adayları tarafından soruluyordu. YDS başvuruları 2020 ile ilgili ÖSYM Başkanı’ndan önemli bir açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, daha önce başvuruları alınmış olan ama ertelenen Yabancı Dil Sınavı 2020 - YDS ile ilgili olarak YDS başvuru tarihleri konusunda açıklama yaptı. Aygün, YDS 2020 başvuru ne zaman sorularına yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YDS için tekrar başvuru süreci olacağını belirtti. Bunun yanı sıra 2020 YDS başvurusu daha önce yapılmış olan adaylar da sınav merkezi tercihlerinde güncelleme yapabilecek. Peki, YDS sınavı başvuruları ne zaman? YDS 2020 sınav ücreti ne kadar? İşte YDS başvuru süreci ile ilgili tüm detaylar... YDS başvuruları ne zaman? YDS’ye girmek isteyen adayların uzun süredir merak ettiği 2020 YDS başvurusu ne zaman sorusuna yönelik ÖSYM Başkanı’nın Twitter hesabından ve ÖSYM resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. 2020 YDS sınav tarihi 27 Eylül olan sınav için YDS sınavı başvuruları ne zaman 2020 sorusu yanıt buldu. Buna göre 19-20 Ağustos tarihlerinde ek YDS başvurusu alınacak.

YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS adayları 2020 YDS başvuruları için ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 mesai bitimine dek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 20 Ağustos 2020 saat 23.59’a dek YDS başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. 2020 YDS ne zaman sorusunun cevabı da merak ediliyor. 2020 YDS tarihleri ilgili sınav için 27 Eylül olarak belirlendi. YDS başvuru ücreti nasıl yatırılır? 2020 YDS başvuru tarihleri açıklamasının ardından ücretlerin ne zaman ve ne şekilde yatırılacağı da araştırılıyor. Adaylar tarafından YDS başvuru ücreti 19 Ağustos - 21 Ağustos tarihlerinde yatırılabilecek. YDS ödemesi nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranıyor. Bankalar aracılığıyla yapılacak ödeme işlemleri için YDS ödemeleri hangi bankalara yapılıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. YDS sınav ücreti 21 Ağustos mesai bitimine dek banka şubelerinden ödenebiliyor. ÖSYM resmi internet sitesinde bulunan e-işlemler’deki “Ödemeler” alanından da banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ödeme için banka ATM’leri ve online bankacılık da kullanılabiliyor. ÖSYM resmi internet sitesinden, banka ATM’lerinden ve online bankacılık ile YDS ödeme işlemi yapacak olan adaylar, sınav ücretlerini 21 Ağustos 23.59’a dek yatırabilecek.