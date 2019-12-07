ÖSYM Başkanı Aygün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İncelediği fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Aygün, yaşam kategorisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesini, öğrencilerin karda yürüyüşünü anlatan Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan "Sarıkamış Şehitleri Anısına" isimli Hakan Burak Altunöz'ün fotoğrafını beğenen Aygün, şehitler anısına karlar üzerinde Türk bayrağı ile yürüyüş yapan insanların fotoğrafını çok etkileyeci bulduğunu ifade etti.

Aygün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Aygün, ilkokul eğitimini Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Altınçevre köyünde aldığını ve sık sık karda yürüdüklerini anlatarak, bu fotoğrafın kendi çocukluk yıllarını hatırlattığını dile getirdi.

- AA Foto Muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileği

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafı seçen Aygün, "Futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam gönderen bu fotoğrafı çok anlamlı." dedi.

Aygün, bu fotoğrafı çeken ve Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan AA Foto Muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayata dair bu güzel fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı foto muhabirlerine emekleri için teşekkür ediyorum. Milletimizin doğru haberlere ulaşımı konusunda ülkemizin her bir köşesindeki muhabirleriyle bizlere bu haberleri ulaştırdığı için de Anadolu Ajansı yönetimine ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yılda da başarılar, mutluluklar diliyorum."

