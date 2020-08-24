ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite tercih sonuçları açıklama tarihi!

Üniversiteye gitme hayali kuran binlerce kişi YKS 2020 sınavında saatlerce ter döktü. 2020 YKS paunına göre tercih işlemlerini yapan üniversite adayları şimdi de tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını heyecanla beklemeye başladı. Önceki açıklamamızda YKS tercih sonuçlarının 21 ve 24 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağını yazmıştık. Fakat bu açıklamaya ÖSYM Başkanı tarafından bir güncelleme geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanacağını bildiren bir paylaşımda bulundu. Tercihlerin ardından üniversite kayıtlarında ihtiyaç duyulan evrakları da araştıran öğrenciler için, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak bilgisi ile haberimizde. YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde 14 Ağustos'ta sona ermiş ve binlerce kişi üniversiteye gitmek için ilk tercihlerini yapmıştı. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden öğrencilere 24 Ağustos tarihi itibari ile tercih sonuçlarının açıklanacağını belirtmiştik. Tercihlerin açıklanmasının hemen ardından üniversite kayıt işlemleri 29 Ağustos'ta başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının yakın bir tarihte açıklanacağını bildiren bir paylaşımda bulundu. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontrollerin devam ettiğini’ bildirdi ve sonuçla açıklanma tarihi ile ilgili bilgi verdi.

ÖSYM BAŞKANINDAN SON DAKİKA YKS SONUÇ TARİHİ! Prof. Dr. Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla üniversite tercih sonuçları, YKS 2020 hakkında detaylar verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında önümüzdeki haftayı işaret etti. YKS'ye giren öğrencilere destek vermek isteyen Prof. Dr. Aygün, tüm gücümüzle çalışıyoruz diyerek öğrencilere merak ettiği YKS açıklanma tarihi hakkında bilgi verdi. Aygün açıklamasında, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı. 2020 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 YKS tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanmasının hemen sonrasında üniversite kayıtları başlayacak. Üniversiteye yerleşen ve yerleştiği bölümü okumak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde üniversite kaydını yapabilecek. Elektronik üniversite kayıtları başlama tarihi: Üniversite kayıtları için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite evrak teslim tarihi: Şahsen evrak teslimi ile yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ? YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından seçtiği bölüme yerleşen ve o bölümü okumak isteyen adaylar üniversite için kayıt işlemlerini başlatacak. Üniversite kaydı için gerekli olan evraklar listesi nedir? İşte üniversite kayıt başvurusu için gerekli evraklar! Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri 2020 ÜNİVERSİTE KAYIT ÜCRETİ NE KADAR? "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

Engelli öğrencilerden öğrenci katkı payı alınmayacak Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya yenileme sırasında, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılacak. Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek. Öğrenim ücreti tutarları Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları da belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin 3 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti, 1,5 katı olarak alınacak.