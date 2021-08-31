ÖSYM Başkanı Aygün "Bu seneye özel" diyerek duyurdu: İkinci ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklaması sonrası tercihlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aygün şunları söyledi:

2021-YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4 "https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html" adresimizde yayımlanmıştır.

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak.