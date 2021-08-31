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  4. ÖSYM Başkanı Aygün "Bu seneye özel" diyerek duyurdu: İkinci ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün "Bu seneye özel" diyerek duyurdu: İkinci ek yerleştirme yapılacak

31.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün "Bu seneye özel" diyerek duyurdu: İkinci ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklaması sonrası tercihlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aygün şunları söyledi:

2021-YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4 "https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html" adresimizde yayımlanmıştır.

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak.

Son Dakika: 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı (2021 YKS tercih sonuçları)Son Dakika: 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı (2021 YKS tercih sonuçları)

  1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

  2. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

  3. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

  4. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

  5. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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