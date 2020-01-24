ÖSYM Başkanı Aygün: "Bu yıl 15'i elektronik ortamda 19 yabancı dil sınavı yapacağız"

YILDIZ AKTAŞ - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl 15'i elektronik ortamda olmak üzere 19 yabancı dil sınavı yapacaklarını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine, 2020'de yapacakları ilk sınav olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (e-YDS) yarın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Geçen yıl elektronik ortamda 13 e-YDS yaptıklarını anımsatan Aygün, "Bu yıl 19 yabancı dil sınavı yapacağız, 15'i elektronik ortamda olacak." dedi.

Aygün, geçen yıl ilkbahar döneminde İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca sınavlarının basılı ortamda yapıldığını belirtti. Bu yıl ise bu sınavların elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ifade eden Aygün, elektronik ortamdaki 15 yabancı dil sınavından 10'unda İngilizce, birer tanesinde de Farsça, İspanyolca-İtalyanca, Yunanca-Bulgarca, Almanca-Fransızca ve Arapça-Rusça testleri uygulanacağını bildirdi.

- "YÖKDİL iki kez gerçekleştirilecek"

YDS'yi bu yıl basılı ortamda iki kez yapacaklarına işaret eden Aygün, YDS-1'in Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danca, Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca (Ukraince) olmak üzere 20 dilde 12 Nisan'da, YDS-2'nin 25 Ekim'de uygulanacağını belirtti.