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ÖSYM Başkanı Aygün'den 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Halis Aygün: - "Türk milleti, zor şartlar altında varıyla yoğuyla mücadele etme gücünü nesilden nesle aktarmış, devlet hafızası güçlü, büyük bir millettir"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Türk milleti, zor şartlar altında varıyla yoğuyla mücadele etme gücünü nesilden nesle aktarmış, devlet hafızası güçlü, büyük bir millettir." değerlendirmesinde bulundu.

Aygün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj paylaştı.

Halis Aygün, mesajında "Türk milleti, zor şartlar altında varıyla yoğuyla mücadele etme gücünü nesilden nesle aktarmış, devlet hafızası güçlü, büyük bir millettir. Türk tarihi, içerisinde çeşitli kırılma anları olan, zor dönemleri atlatarak edindiği hafızayla yarına bakan büyük bir tarihtir." ifadelerine yer verdi.

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ösym ÖSYM Başkanı Halis Aygün

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