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ÖSYM Başkanı Halis Aygün bizzat duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.07.2019 01:27 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Alan Yeterlilik Testi temel soru kitapçığındaki "Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1" testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bizzat duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-YKS'ye ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

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