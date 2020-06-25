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  4. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması: Hazırlıklarımızı tamamladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 20:51 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den YKS açıklaması: Hazırlıklarımızı tamamladık

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2020-YKS'ye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Aygün, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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