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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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