ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

\u00d6SYM Ba\u015fkan\u0131 Halis Ayg\u00fcn, YKS ek yerle\u015ftirme sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131kland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. D\u00fcnyan\u0131n deniz kuvvetleri en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00fclkeleri a\u00e7\u0131kland\u0131! T\u00fcrkiye bak\u0131n ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaH\u0131rs\u0131zlar 60 bin TL de\u011ferinde 300 metrelik bal\u0131k a\u011f\u0131n\u0131n kur\u015funlar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131Afrikal\u0131 ailelere s\u00fct ke\u00e7ileri da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131
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