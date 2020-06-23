ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS öncesi ÖSYM'nin hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" değerlendirmesini yapan Aygün, bu kapsamda il ve ilçe koordinatörleri ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdikleri koordinasyon toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

Bu toplantılarda salgın dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştüklerini aktaran Aygün, binaların hazır hale getirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve sınav merkezlerindeki hazırlıkları değerlendirdiklerini anlattı.

TOPLANTILARA İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İLK KEZ KATILDI



Tüm sınav merkezlerinde, sınav koordinatörlerlerinin koordinasyonunda illerde rektörler, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantılarının gerçekleştirildiğini de belirten Aygün, toplantılara valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilcilerin katıldığını ifade etti.