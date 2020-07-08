HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ÖSYM Başkanı'ndan YDS, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YDS, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavıyla ilgili açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları alınan ancak ertelenen Yabancı Dil Sınavı (2020-YDS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı'ndan YDS, EKPSS ve DİB-MBSTS sınavıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylarla, başvurularında sıkıntı yaşayan adaylara kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir karar alındığını ifade etti.

'AĞUSTOS AYI İÇİNDE YENİDEN GEÇ BAŞVURU ALINACAKTIR'

"Başvuruları alınan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 3 sınavımız için yeniden geç başvuru alınmasına karar verdik." bilgisini veren Aygün, "Ertelenen 2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS sınavlarımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Aygün'ün verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'de uygulanacak 2020-YDS, 11 Ekim'de yapılacak 2020-EKPSS ile 26 Aralık'ta düzenlenecek 2020-DİB-MBSTS sınavları için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, gelecek ay içinde ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

2020-EKPSS'ye başvuran adaylar ise geç başvuru tarihinde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebilecekler.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ayağını gören şaşkına döndü! Ayağını gören şaşkına döndü!
KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!
AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?AÖF final sınavları ne zaman bitiyor, son tarihi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

İlginizi Çekebilir

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS'ye girecekler dikkat! Erişime açıldı

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

ÖSYM Başkanı 'önemli' diyerek duyurdu! Adaylar dikkat

KYK burs ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri tarihleri!

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman?

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

ÖSYM 2020 e-YDS İngilizce sonuçlarını açıkladı

e-YDS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin paylaşım

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.