ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den YKS tercihleriyle ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS tercih işlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün açıklamasında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."

Değerli YKS adaylarımız,



2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/Zpon21HvHc — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 5, 2021



