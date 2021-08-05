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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den YKS tercihleriyle ilgili açıklama

05.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den YKS tercihleriyle ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS tercih işlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün açıklamasında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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