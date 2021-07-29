ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün duyurdu! YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin yayınlandığını açıkladı.
Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:
"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır.
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim."
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 29, 2021
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim
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