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  4. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün duyurdu! YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün duyurdu! YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi

29.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin yayınlandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün duyurdu! YKS kontenjanlar kılavuzu güncellendi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin yayınlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

"Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır.

2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim."

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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