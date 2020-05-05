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  4. ÖSYM Başkanı: ''Sınavlar İçin Tüm Önlemleri Alıyoruz''

ÖSYM Başkanı: ''Sınavlar İçin Tüm Önlemleri Alıyoruz''

05.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter'da paylaştığı bir dizi mesajda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde gereken tüm önlemlerin alınması için çalıştıklarını kaydetti

ÖSYM Başkanı: ''Sınavlar İçin Tüm Önlemleri Alıyoruz''

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav görevlililerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlililerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır" dedi.

Aygün'ün verdiği bilgiye göre öğrencilere sınavda maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen öğrenciler sınava kolonya da getirebilecek.

Sınavda oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek.

Aygün, sdaylar ve görevliler hariç okul bahçesine kimse alınmayacağını belirtti.

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