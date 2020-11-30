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ÖSYM Başkanı son dakika: KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 açıklandı... KPSS Ön Lisans alan sıralaması öğrenme ekranı!

30.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı son dakika: KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 açıklandı... KPSS Ön Lisans alan sıralaması öğrenme ekranı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama hakkında son dakika açıklaması geldi. Sınava giren adaylar branş bazında sıralamaları kontrol ederek, kendi durumları hakkında bilgi edinecekler. Peki KPSS Ön Lisans alan sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 ekranı ve duyurusu haberimizde.

Binlerce KPSS Ön Lisans sınavına giren adayın merakla beklediği, KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 açıklandı. Sınavlara kendi alanında giren adaylar sıralamalarını merakla bekliyordu. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamaya göre sınava giren adaylar branş bazında sıralamaları kontrol ederek, kendi durumları hakkında bilgi edinecekler. Peki KPSS Ön Lisans alan sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS Ön Lisans branş sıralaması 2020 ekranı ve duyurusu..

2020 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA DUYURUSU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamanın paylaşıldığını duyurdu. Aygün açıklamasını şu şekilde yaptı;

2020 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA ÖĞRENME EKRANI

2020 KPSS-Ön Lisans: Branş Bazında Sıralamalar

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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