ÖSYM Başkanı son dakika: KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 açıklandı... KPSS Ön Lisans alan sıralaması öğrenme ekranı!

Binlerce KPSS Ön Lisans sınavına giren adayın merakla beklediği, KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama 2020 açıklandı. Sınavlara kendi alanında giren adaylar sıralamalarını merakla bekliyordu. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamaya göre sınava giren adaylar branş bazında sıralamaları kontrol ederek, kendi durumları hakkında bilgi edinecekler. Peki KPSS Ön Lisans alan sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS Ön Lisans branş sıralaması 2020 ekranı ve duyurusu..

2020 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA DUYURUSU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamanın paylaşıldığını duyurdu. Aygün açıklamasını şu şekilde yaptı;

2020 KPSS Ön Lisans Branş Bazında Sıralamalarhttps://t.co/JVtDryGGjk pic.twitter.com/Dx3EkzJhWd — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 30, 2020

2020 KPSS-Ön Lisans: Branş Bazında Sıralamalar

2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.