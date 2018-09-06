ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararnamesine göre ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün Atandı.
Prof. Aygün, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.
Giresun soğumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede tamamladı.
Aygün doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı, 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006'da profesör unvanını aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 15 üniversiteye de rektör atadı. Yeni atanan rektör listesi:
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