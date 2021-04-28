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  4. ÖSYM’den ALES açıklaması | ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM’den ALES açıklaması | ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman?

28.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan günü yapılan Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında “tam kapanma” kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre tüm sınavlar ertelenmişti. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede ÖSYM ALES sınavına ilişkin maddede sınavların ertelenmediği açıklanmıştı. Ancak ÖSYM’den ALES ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ÖSYM’den ALES açıklaması | ALES ertelendi mi? ALES sınavı ne zaman?

ALES sınavına sayılı günler kala açıklanan tam kapanma kararı, birçok adayın heyecanlı bekleyişi başladı. 2 Mayıs’ta gerçekleşecek olan ALES sınavı, tam kapanma süreci içerisine dahil oluyor. Bu sebeple adaylar sınavın ertelenip ertelenmediği konusunda araştırmalar yapıyor. ÖSYM’den dün yapılan açıklama ile ALES sınavı hakkındaki detaylar da netleşmiş oldu. Peki ALES sınavı ertelendi mi? ALES ne zaman?

ALES ERTELENDİ Mİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

ÖSYM’den; “İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu “Tam Kapanma” Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.” Açıklaması yapıldı.

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

LES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

Sınavın sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

ALES sınav giriş yerleri için tıklayın

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ÖSYM ALES İçişleri Bakanlığı tam kapanma
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