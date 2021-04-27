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ÖSYM’den ALES açıklaması | ALES iptal mi edildi? ALES ertelendi mi?

27.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ardından açıklanan tam kapanma kararı ile binlerce aday, ALES sınavları ile ilgili açıklamaları araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Ancak ÖSYM’den gelen açıklama ile beraber konunun detayları da belli oldu. Peki, ALES ertelendi mi?

ÖSYM’den ALES açıklaması | ALES iptal mi edildi? ALES ertelendi mi?

Binlerce adayın başvurduğu ALES sınavı için geri sayım başladı. 2 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES için ise tam kapanma kararının ardından yapılan değişiklikler belli oldu. Eski takvime göre ALES, 2 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:15’te başlayacak ve ALES sonuçları 27 Mayıs tarihinde adayların erişimine açılacaktı.

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavı ile ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi; ancak İçişleri Bakanlığı genelgesinde ÖSYM sınavları ile ilgili önemli bir detay yer aldı.

Genelgede; "ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak." ibaresi yer aldı.

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ALES NE ZAMAN?

ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde-2/ Geçici Madde-6/1 "Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir"' hükmü uyarınca Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında yeni kayıtlar ile kayıt yenilemelerinde ALES geçerlilik süreleri ALES sonuç açıklanma tarihi 27.09.2017-öncesi ile 27.09.2017-sonrası için 5 (Beş) yıl geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES tam kapanma
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