HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÖSYM'den ALES adaylarına "saat" uyarısı

ÖSYM'den ALES adaylarına "saat" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yarın uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'den ALES adaylarına "saat" uyarısı

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit ettiKendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Çam fıstığı: Faydaları nelerdir?Çam fıstığı: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak
ABD'den yeni askeri oluşum! Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çalışacak

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Diğer Haberler

4 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye istediler
Suriyeli çocuğu kaçırıp fidye istediler
İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen “dansözlü” yat partileri kamerada
İstanbul'da skandal görüntüler! Kural tanımadılar
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı
O ilimizde flaş karar! 65 yaş ve üstüne artık yasak
Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek
Bilim Kurulu üyesi: 'Covid-19 eğitimi' verilmesi gerek
Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın
Bakan Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.