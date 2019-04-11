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ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, İSG ve e-YDS’ye katılacak adaylara son gün uyarısında bulundu. 2019 yılında 3. kez yapılacak olan e-YDS ile ilk kez yapılacak olan İSG sınavları için sayılı günler kaldı. İşte sınavlara başvuru şartları...

ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

ÖSYM İSG ve e-YDS başvuruları ile ilgili uyarlarda bulundu. Bu sınavlara katılacak olan adaylar için 11 Nisan 2019 Perşembe gününün son başvuru günü olduğunu hatırlatan kurum başvuru işlemlerinin 23:59 itibariyle tamamlanacağını hatırlattı.

İSG ve e-YDS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun düzenlediği her iki sınav için de başvuru ücreti olarak 240 TL belirlendi. İSG ödemeleri anlaşmalı bankalardan ve ÖSYM’nin ödeme sayfasından e-YDS ödemeleri ise sadece ÖSYM’nin ödeme sayfasından yapılabilecek.

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BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILABİLECEK?

Her iki sınav için de başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin AİS sayfası üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM ödeme sayfası için tıklayınız.

e-YDS VE İSG SINAVLARI NE ZAMAN?

Kurumun sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre İSG 2019 1. dönem sınavı 18 Mayıs 2019 günü, 2019 e-YDS3 sınavı ise 20 Nisan 2019 günü yapılacak.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
ösym e-YDS isg

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