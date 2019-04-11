ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

ÖSYM İSG ve e-YDS başvuruları ile ilgili uyarlarda bulundu. Bu sınavlara katılacak olan adaylar için 11 Nisan 2019 Perşembe gününün son başvuru günü olduğunu hatırlatan kurum başvuru işlemlerinin 23:59 itibariyle tamamlanacağını hatırlattı.

İSG ve e-YDS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kurumun düzenlediği her iki sınav için de başvuru ücreti olarak 240 TL belirlendi. İSG ödemeleri anlaşmalı bankalardan ve ÖSYM’nin ödeme sayfasından e-YDS ödemeleri ise sadece ÖSYM’nin ödeme sayfasından yapılabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILABİLECEK?

Her iki sınav için de başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin AİS sayfası üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM ödeme sayfası için tıklayınız.

e-YDS VE İSG SINAVLARI NE ZAMAN?

Kurumun sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre İSG 2019 1. dönem sınavı 18 Mayıs 2019 günü, 2019 e-YDS3 sınavı ise 20 Nisan 2019 günü yapılacak.

Başvuru yapmak için tıklayınız.



