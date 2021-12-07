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ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

07.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 21 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…ALES/3 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Değerli ALES adaylarımız,

21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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