ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 21 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
Değerli ALES adaylarımız,
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.
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