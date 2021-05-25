ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte soru ve cevap kâğıdı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren binlerce aday sınav sonuçlarını heyecanla beklemekteydi. Söz konusu sınavın sonuçları erkenden duyuruldu. Sınav sonucundan memnun olmayan adayların Ales/2'ye katılma hakkı bulunuyor.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler Aday İşlemleri Sayfası'ndan (AİS) kişisel bilgileriyle sonuçlarını öğrenebilir. Sonuç sorgulamak için https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidip gerekli bilgileri yazmanız yeterlidir.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. ALES sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. ALES, açıkladığı günden başlayarak 5 yıl geçerlidir ve yılda 3 kez düzenlenir.

ÖSYM tarafından ALES'in sonuçlarına dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."