ÖSYM duyurdu! ALES sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı! İşte soru ve cevap kâğıdı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren binlerce aday sınav sonuçlarını heyecanla beklemekteydi. Söz konusu sınavın sonuçları erkenden duyuruldu. Sınav sonucundan memnun olmayan adayların Ales/2'ye katılma hakkı bulunuyor.
ALES sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler Aday İşlemleri Sayfası'ndan (AİS) kişisel bilgileriyle sonuçlarını öğrenebilir. Sonuç sorgulamak için https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidip gerekli bilgileri yazmanız yeterlidir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. ALES sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. ALES, açıkladığı günden başlayarak 5 yıl geçerlidir ve yılda 3 kez düzenlenir.
ÖSYM tarafından ALES'in sonuçlarına dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
ÖSYM, ALES soru ve cevap kağıdının yüzde 10'luk dilimini resmi internet sitesinden yayımladı. ALES sorularının ve cevaplarının yer aldığı kağıdı gürüntülemek için https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/ALES-1/internetkitapcik03052021.pdf adresine gitmeniz yeterlidir.
ÖSYM sitesinde yer alan bilgiye göre ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ücret ödemeleri için son gün 12 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. Söz konusu sınavın en geç başvuru günü ise 17 Ağustos 2021 olduğu açıklandı.
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