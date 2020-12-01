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ÖSYM duyurdu! Yıl sonuna kadar sınavların tamamı ertelendi

01.12.2020 15:37 | Son Güncelleme:
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ÖSYM duyurdu! Yıl sonuna kadar sınavların tamamı ertelendi

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır" dedi.

DHA

Son Dakika: MEB AÖL ve AÖO sınavları erteleme... AÖL ve AÖO sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınavları ertelendi mi?Son Dakika: MEB AÖL ve AÖO sınavları erteleme... AÖL ve AÖO sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınavları ertelendi mi?


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
açık liseler ne durumda
meb erteledi
onlar da ertelendi
10 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilse bitecek şu illet
orta terklerin durumu ne olacak

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