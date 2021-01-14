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ÖSYM duyurdu! KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte KPSS-2020/2 atama sonuçları öğrenme ekranı!

14.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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ÖSYM duyurdu! KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte KPSS-2020/2 atama sonuçları öğrenme ekranı!

2020/2 tercih döneminde başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği 2020/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son dakika açıklaması ile Twitter'dan paylaştığı, 2020/2 atama sonuçlarına ÖSYM'den erişim yapılabilecek. 2020/2 sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı da gelmiş oldu. 2020/2 atama sonuçları öğrenme ekranı haberimizde...

Son dakika ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS 2020/2 atama sonuçlarının açıklandığını Twitter'dan paylaşarak müjdeyi verdi. 30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında alınan tercihler için heyecan doruktaydı. Tercih bildirimlerinin tamamlanmasının üzerinden bir hafta geçmesi ile heyecanla 2020/2 atama sonuçları ne zaman açıklanacak, 2020/2 atama sonuçları açıklandı mı sorularına cevap arayan öğrencilere müjdeli haber geldi. İşte KPSS 2020/2 atama sonuçları öğrenme ekranı...

SON DAKİKA: ÖSYM BAŞKANI KPSS 2020/2 ATAMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI

ÖSYM tarafından 2020/2 ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için geçtiğimiz 30 Aralık 2020 ve 7 Ocak 2021 tarihinde atama tercihleri alınmıştı. Heyecanla sonuçları bekleyen adaylar, 2020/2 atama sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyordu. ÖSYM'den yapılan son dakika KPSS 2020/2 atama açıklamasına göre, tercih sonuçları açıklandı.

KPSS 2020/ 2 ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.


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